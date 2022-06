Abusa di due donne, arrestato a Cagliari

Ha aggredito due donne nei bagni della mensa Caritas, le ha minacciate e ha abusato di loro, poi è fuggito e quando i carabinieri lo hanno rintracciato, visto il suo comportamento aggressivo, sono stati costretti a usare il taser per immobilizzarlo. Un 22enne gambiano, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale e violenza privata.

L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio all'interno della Caritas di viale Fra' Ignazio. Il giovane si è introdotto nel bagno dove ha aggredito le due donne, di 48 e 64 anni, e minacciandole, è riuscito ad abusare di loro. Una delle vittime è riuscita a divincolarsi e chiamare il 112. Il 22enne è, però, fuggito ma è stato rintracciato dai militari dell'arma del Radiomobile mentre camminava non lontano, in via Ospedale, con in mano una busta che conteneva un oggetto non ben definito. I carabinieri gli hanno intimato di rimanere fermo per il controllo, ma lui ha reagito assumendo un atteggiamento aggressivo, avvicinandosi con fare minaccioso ai militari. A quel punto è stato bloccato con l'utilizzo dal taser ed è stato arrestato.