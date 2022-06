A Quartu il festival dei dj e della musica elettronica

Uno spettacolo con deejay e musica elettronica a Quartu sul modello, ma in scala ridotta, dei grandi festival come Tomorrowland che ogni anno trascinano in Belgio dai 120 ai 180mila appassionati. E le star di "The Butterfly Effect", lo show che dopo 16 anni di successi nel Regno Unito io 13 e il 14 agosto arriverà all'Opera Beach del Poetto, saranno Vini Vici e Astrix. Nomi conosciuti in questo settore, con presenze anche allo stesso Tomorrowland.

Vini Vici attualmente ricopre la ventesima posizione mondiale su DJ Mag (rivista mensile dedicata alla musica elettronica e punto di riferimento per DJ e promoter di tutto il mondo).Completano il cartellone gli ospiti internazionali White Noise, Reality Test, Amnesia HQ, Neutrino e Multiverse, accompagnati dai locali Marascia e Plastic Vibe. Musica, ma anche giochi di luci e colori. Sui social di Opera Beach e IllumiNaughty è stato lanciato un contest per dj emergenti con la possibilità di far parte della line-up e suonare all'evento. L'apertura degli ingressi è prevista per le 22.

"L'atmosfera - spiegano gli organizzatori - vuole valorizzare la diversità, la creatività e l'ispirazione che il nostro pubblico porta con sé. Lavoriamo e investiamo costantemente per creare un'atmosfera che unisca le persone con la musica e l'evento, attraverso ambientazioni, costumi, performance ed effetti speciali".

Per celebrare il primo evento in Italia, l'ingresso è gratuito, tramite registrazione online, fino ad esaurimento posti in promozione. L'evento è co-prodotto da IllumiNaughty e Multiverse Productions in collaborazione con Opera Beach.