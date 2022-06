Poliziotti in bici per vigilare su litorali e stagno Cabras

A partire da questa estate Cabras potrà usufruire del servizio per la vigilanza costiera e la sicurezza pubblica nell'Area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre grazie all'ausilio di due biciclette marchiate Polizia di Stato che grazie all'accordo con la prefettura e questura sono state acquisite dall'amministrazione comunale e affidate in comodato d'uso alla Squadra Acque della Questura. Sono sei gli agenti della Squadra acque interne che si sposteranno sulle due ruote nei vari punti del vasto territorio comunale, dalla marina al lungo stagno.

"Abbiamo colto con entusiasmo la proposta del Questore e partecipiamo con convinzione al progetto - dice il sindaco Andrea Abis -. Questa amministrazione è sensibile al tema della sostenibilità e cura dell'ambiente e promuove da sempre con convinzione politiche di sicurezza stradale. Tra gli obiettivi che vogliamo perseguire c'è quello della promozione della viabilità lenta e della fruizione dei luoghi attraverso i percorsi ciclabili; essere affiancati in questa modalità operativa dai corpi di polizia, che per primi utilizzeranno i veicoli a due ruote nel controllo dei litorali, è un ulteriore passo avanti verso uno sviluppo territoriale orientato in tal senso".

"Abbiamo proposto questa collaborazione all'amministrazione di Cabras perché si tratta di un progetto che si sposa bene con le caratteristiche naturali del Comune, che oltre ad avere un litorale costiero presenta anche zone lacustri con acque interne. I nostri servizi sul territorio, in questo periodo in particolare la vigilanza a mare, sono costanti, ma grazie ai cicloveicoli sarà più facile per i nostri uomini raggiungere le zone umide garantendo un presidio accurato anche là dove è complicato arrivare attraverso i mezzi già in dotazione, come i veicoli e le moto d'acqua. L'iniziativa si traduce con una maggiore vicinanza al cittadino".

Secondo il prefetto Fabrizio Stelo, cofirmatario dell'intesa con il Questore di Oristano Giuseppe Giardina , "il gioco di squadra tra enti e istituzioni permette di raggiungere risultati importanti che hanno il valore aggiunto della collaborazione interistituzionale. Le forze dell'ordine sono sempre impegnate nel mantenere gli standard di sicurezza della provincia, ma con iniziative come questa il servizio migliora a garanzia della comunità".