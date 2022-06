Malamovida: raffica di controlli a Cagliari, due denunce

Raffica di controlli per frenare la malamovida a Cagliari. Denunciati un minorenne e un 18enne per danneggiamento, minacce e violenza privata. I due in sella a uno scooter, transitando in viale Regina Margherita, hanno avuto un diverbio con un automobilista a causa di problemi di viabilità e hanno danneggiato la sua auto. Durante la lite verbale lo hanno anche minacciato. Sul posto si trovano già alcune pattuglie della squadra volante, impegnate nei controlli sulla movida, che sono subito intervenute, bloccando i giovani e denunciandoli.

Nel corso del fine settimana la polizia di Stato, insieme a carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale di Cagliari hanno intensificato i controlli come richiesto dal Prefetto assunte in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica concentrando l'attenzione proprio in centro e in particolare nella zona di Piazza Yenne e nel quartiere Marina dove erano stati segnalati schiamazzi, urla, disturbo alla quiete pubblica.

Decine le persone identificate, le auto e i veicoli e gli esercizi pubblici controllati anche per verificare l'eventuale vendita di alcoli ai minori.