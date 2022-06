Cagliari,protesta bar e locali per pedane bloccate da Comune

Pedane all'aperto di bar e ristoranti a Cagliari che non si possono utilizzare perché non ci sono le autorizzazioni. E oggi una cinquantina di operatori si sono presentati davanti al Comune: sono stati ospitati nella sala consiliare per un incontro con l'assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia e con il presidente della commissione Pierluigi Mannino. La richiesta è chiara: sbloccate la procedura perché, dopo due anni di pandemia, i locali vogliono tornare alla normalità. E magari anche assumere più personale con i tavolini all'aperto.

La situazione non si sblocca. L'improvviso stop all'utilizzo delle pedane era nato dopo un incidente stradale con un'auto piombata su una pedana. Da quel momento, per questioni di sicurezza, c'era stato l'alt all'utilizzo delle aree esterne sulle quali però i commercianti avevano investito anche 10mila euro. Risultato? Pedane vuote in attesa di autorizzazione. Il Comune ha già delle proposte. E un documento, ha anticipato Sorgia, che martedì sarà portato in Consiglio comunale. Una corsa contro il tempo: i titolari di bar e attività chiedono al Comune di salvare la stagione.