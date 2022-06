Crolla tetto azienda agricola a Sanluri: operaio gravissimo

Incidente sul lavoro a Sanluri: due operai che stavano accatastando delle balle di foraggio all'interno di un fienile sono caduti da un'altezza di quattro metri a causa del cedimento della copertura in eternit di un capannone. Uno di loro, un 59enne, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Brotzu per gravi traumi alla testa ed è gravissimo. Il collega più giovane è stato invece trasferito in codice rosso all'ospedale di San Gavino a causa di diversi traumi ma non è in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto nella frazione di Sanluri Stato in un'azienda agricola. Sul posto per un sopralluogo e le verifiche il personale specializzato del Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro di Cagliari e i carabinieri. Il fienile è stato sottoposto a sequestro e affidato in custodia giudiziale al proprietario in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria.