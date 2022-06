Misterioso episodio a Cagliari, "picchiato da tre uomini"

Misterioso pestaggio durante la notte nel quartiere di Sant'Elia a Cagliari. Un 40enne di Selargius è stato trasportato in ospedale con numerose ferite, giudicate guaribili in 40 giorni. L'uomo era stato soccorso vicino all'area Grandi Eventi, dopo una telefonata al 122 in cui si segnalva che una persona stava chiedendo aiuto. Arrivati sul posto, i militari del Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno trovato il 40enne a terra, con alcune ferite e una sospetta frattura alla caviglia.

I militari hanno raccolto una prima testimonianza della vittima, secondo la quale sarebbe stato avvicinato da uomo che gli avrebbe chiesto di seguirlo in una zona appartata. Arrivati in un vicino boschetto, sarebbero sbucate almeno altre due persone che lo avrebbero picchiato selvaggiamente, poi sono fuggiti. I carabinieri sono al lavoro per verificare il racconto e risalire agli aggressori.