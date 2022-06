Malore mentre fa il bagno, 38enne muore al Poetto

Si era allontanato dalla riva con un canotto, Alberto Matta, il 38enne di Ussana morto questa mattina dopo aver fatto il bagno al Poetto di Cagliari. Non è chiaro se poi sia caduto in acqua o se sia sentito male dopo un tuffo. Il bagnino si è accorto dell'uomo in difficoltà, lo ha raggiunto e trasportato fino a riva. Ha tentato a lungo di rianimarlo. Poco dopo sono arrivati i medici del 118 che hanno prolungato le manovre di rianimazione, ma inutilmente. Sul posto sono anche arrivati i carabinieri di Cagliari e la Guardia costiera. La Capitaneria sta sentendo i vari testimoni per ricostruire la tragedia. La Procura, informata di quanto accaduto, ha già disposto la restituzione del corpo del 38enne ai familiari.