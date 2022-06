Incendi: fiamme nel Cagliaritano, in azione un Canadair

Le alte temperature e il vento stanno facilitando lo sviluppo di incendi in diverse zone del Cagliaritano. Nel primo pomeriggio un rogo di vegetazione varia e macchia mediterranea si è sviluppato in località Villa D'Orri, tra il territorio del Comune di Sarroch e quello di Capoterra. Sul posto stanno operando la squadra di pronto intervento "1A" della sede centrale dei Vigili del fuoco di viale Marconi con due automezzi e il supporto anche di un'autobotte, gli uomini del Corpo forestale e i volontari. In azione anche un Canadair della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e due elicotteri del Corpo forestale della Sardegna.

Al momento non si registrano danni a case o aziende. Un altro incendio di sterpaglie è scoppiato a Cagliari, nei pressi del quartiere di Sant'Elia, in un'area adiacente all'Asse mediano. Le fiamme sono state spente velocemente dalla squadra "4A" del Distaccamento porto dei Vigili del fuoco e dal Corpo forestale. Spenti anche un rogo divampato a Muravera. Focolai ancora attivi, invece, a Pimentel, Serrenti e Villanova Tulo dove stanno operando le squadre dei Vigili del fuoco di Sanluri e Mandas.