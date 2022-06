Ambientalisti, giù le mani dagli alberi di Torre Grande

Giù le mani dagli alberi di Torre Grande, a Oristano. L'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG), raccogliendo numerose segnalazioni di residenti, ha inoltrato una nuova istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti per il possibile taglio dei Pini del Lungomare a Oristano. Coinvolti il Ministero della Cultura, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, il Servizio regionale Tutela del Paesaggio per la Sardegna centrale, il Comune di Oristano, l'Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti.

Una precedente istanza era stata inoltrata circa un anno fa. "La sorte dei filari alberati di Pinus è incerta-scrivono gli ecologisti- la presenza del lungomare alberato è attualmente un innegabile valore ambientale e paesaggistico per Torre Grande. In ogni caso, il Lungomare di Torre Grande è tutelato con vincolo paesaggistico e con vincolo culturale- concludono gli ambientalisti- ogni eventuale modifica dev'essere preventivamente autorizzata.