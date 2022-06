Tari: Comune di Quartu potenzia servizio online

(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 16 GIU - Potenziato a Quartu Sant'Elena il servizio di ricezione online della Tari, la tassa sui rifiuti. Quest'anno sono state introdotte alcune novità e perfezionamenti che consentiranno l'invio in tempo reale dell'avvio per il pagamento del tributo direttamente sul proprio pc o sul telefonino. Oltre che attraverso la cartella del contribuente nei "Servizi On Line" del portale comunale, l'utente potrà ricevere l'Avviso TARI direttamente sulla propria casella di posta elettronica, entro pochi minuti dalla richiesta.

La procedura: basta cliccare sulla voce "Il tuo avviso TARI" nella barra verde situata nella home del sito del Comune di Quartu Sant'Elena e compilare le voci relative a nominativo, codice fiscale, contatti, non dimenticando di autorizzare il trattamento dei dati per le finalità istituzionali. Entro pochi minuti, l'utente riceverà l'avviso di pagamento e potrà procedere a regolarizzare la sua posizione.

Per chi non avesse alcun modo di accedere in modalità digitale, sarà sempre possibile richiedere l'avviso negli uffici di front-office TARI al piano terra del Palazzo Comunale. (ANSA).