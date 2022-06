Cibo online, a Cagliari aumento 27% ristoranti e 60% market

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GIU - Deliveroo, piattaforma delle consegne a domicilio per ristoranti, supermercati e pizzerie, spegne le sue prime 4 candeline a Cagliari. E festeggia il compleanno con dati in crescita: l'aumento è del 27% per i ristoranti e del 60% per i supermercati. Tra quest'ultimi, alcuni noti brand della GDO come Carrefour Italia e Conad, ma anche partner indipendenti e botteghe artigianali come pasticcerie, macellerie, pescherie, negozi di surgelati, fruttivendoli ed enoteche.

In cima alla top 10 dei piatti più ordinati a Cagliari c'è il Poke di origine hawaiana, seguito dalla pizza margherita e dal sushi. Completano la classifica, la pizza Napoli, gli involtini primavera, la salsiccia secca sarda, il gelato artigianale nella vaschetta da 500g, le patatine fritte, la piadina salata e la pizza ortolana. Il momento preferito per ordinare questi, ed altri piatti, da parte dei cagliaritani è il sabato sera.

"Cagliari - ha detto Matteo Sarzana, general manager di Deliveroo Italia - è una città capofila dello sviluppo del food delivery al Sud e nelle isole. Fin da subito ristoratori e clienti hanno dimostrato di apprezzare questo servizio, che innova il modo di fare ristorazione e il rapporto stesso con il cibo. Il food delivery è un'abitudine ormai stabile nelle vite degli italiani e dei cagliaritani in particolare, e lo sarà anche nei mesi estivi quando la città e le sue spiagge saranno popolate non solo da chi ci vive tutto l'anno ma anche dai turisti in vacanza in questa splendida città".

Esempi pratici. "La collaborazione con Deliveroo - ha detto Claudio, titolare di Makito Casteddu, ristorante partner di Deliveroo a CagliarI - è parte della storia del nostro ristorante, del suo sviluppo e del successo. Noi siamo cresciuti con Deliveroo, che è diventata sempre più popolare in città anche grazie alla nostra offerta gastronomica che ben si adatta alle esigenze di chi ordina via App". (ANSA).