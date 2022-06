Cavallette, "unità di progetto per fermare l'invasione"

L'invasione delle cavallette al centro dei lavori in una seduta congiunta della quarta e della quinta commissione del Consiglio regionale. Da più parti è emersa la richiesta di costituire un'unità di progetto per affrontare il fenomeno che sta mettendo in ginocchio le aziende soprattutto del centro Sardegna.

Un'unità di progetto sul genere di quella attivata contro la peste suina africana. A chiederlo sono le associazioni, come Coldiretti, e gli stessi partiti. Il presidente della commissione Attività produttive Piero Maieli (Psd'Az) ha depositato proprio oggi un'interrogazione sul tema, mentre Forza Italia ha presentato una mozione. "L'unità di progetto è indispensabile - afferma il presidente di Coldiretti Nu-Og Leonardo Salis - per poter mettere in pratica e coordinare tutti gli interventi necessari per fermare una aggressione che dopo quattro anni sta prendendo il sopravvento e sembra ingovernabile. Per questo sollecitiamo presidente e assessori affinché mettano in pratica la richiesta formalizzata oggi con l'interrogazione di Maieli". Nella mozione azzurra si parla dell'istituzione "di un'unità di progetto con un nucleo operativo composto da rappresentanti della presidenza della Regione, degli assessorati della Sanità, dell'Agricoltura, della Difesa dell'Ambiente e dell'Agenzia Forestas". Nel frattempo dopo che il Governo ha negato i ristori, si pensa ad un Piano B.

Gli indennizzi potrebbero essere inseriti nella legge omnibus che dovrebbe essere approvata entro agosto. I comitati sentiti oggi in commissione hanno ancora una volta denunciato una situazione insostenibile e gli agricoltori pensano ad un piano di Intervento da portare avanti autonomamente. Partendo dalla lavorazione dei terreni pubblici che devono essere bonificati.

Una questione di cui si parla poco - accusano - ma che rappresenta una delle principali cause del problema. Nella seduta congiunta sono stati ascoltati l'assessore dell'Ambiente Gianni Lampis, il commissario straordinario di Laore, l'amministratore straordinario della provincia di Nuoro e una rappresentanza del Comitato Lotta alle cavallette nella media valle del Tirso.