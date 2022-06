Calcio: Cagliari; Carboni rinnova sino al 2027

Il Cagliari blinda il difensore Andrea Carboni: per il centrale mancino classe 2001 rinnovo lungo sino al 2027. La società rossoblù sembra voler puntare su di lui per il prossimo campionato di serie B. Anche se, però, deve resistere alla tentazione di una cessione considerato che su di lui hanno messo gli occhi diverse società di A, tra queste anche il Verona.

Carboni ha già collezionato 57 presenze con la maglia del Cagliari: un cammino iniziato il 22 giugno 2020, data del suo esordio in Serie A contro la Spal.

Ha sinora collezionato 5 gare con le Nazionali giovanili azzurre: ha debuttato in Under 21 il 3 settembre 2021 nella vittoria per 3-0 ai danni del Lussemburgo.

Rinnovo anche per il portiere Giuseppe Ciocci, 2002, la scorsa stagione tra i pali dell'Olbia: ha firmato un nuovo accordo sino al 30 giugno 2027.