Cagliari, opere di giovani artisti in esposizione alla Mem

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GIU - La Mem di Cagliari diventa anche galleria d'arte: sino al 31 luglio sarà sede del progetto "arteXarte" con sei giovani talenti della pittura che metteranno in mostra le loro opere. In esposizione i lavori di Daniela Spoto (tecnica mista su tessuto "Bad dog"), Elettra Norfo (olio su cartone "Behind The Surface), Giuseppe Atzori (olio su tela "Radura Sinergica"), Nicola Cioglia (olio e foglia oro su tela "Tinoretto), Laila Tronci (tempera su carte "Miele su pelle") e Kibbitzer (stampa di arte digitale su carta "Acqualta").

Gli artisti sono stati selezionati con la collaborazione dei docenti del Liceo artistico "Foiso Fois". Nei mesi scorsi le opere erano state mostrate nelle vetrine di via Dante.

Una mostra che farà il giro della città: prossima tappa via Sulis. "Questa esposizione suggella la prima fase di arteXarte - ha detto l'assessora comunale alla Cultura, Maria Dolores Picciau -. Il progetto è stato ideato dall'Assessorato comunale della Cultura e ha avuto la collaborazione dell'Assessorato delle Attività produttive. È nato col doppio obiettivo di rivitalizzare le zone commerciali della città e di avvicinare l'arte al maggior numero possibile di cittadini, presentandola in contesti inediti e lontani da quelli culturali canonici grazie alla collaborazione degli esercizi commerciali coinvolti.

Abbiamo voluto soprattutto dare un'occasione di visibilità ai giovani artisti locali e l'esposizione alla MEM rappresenta l'opportunità di ammirare tutte insieme le opere ospitate nelle vetrine dei negozi della via Dante". (ANSA).