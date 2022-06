Una discarica nel verde di Monte Cresia, protesta abitanti

Protesta degli abitanti di Monte Cresia, località sui Sette Fratelli, che ricade nel Comune di Sinnai. Tra il bosco e i sentieri per le passeggiate, è spuntata una discarica di rifiuti a cielo aperto e qualche passante esasperato ha imbrattato uno dei cassonetti con la scritta "Parco setti porcusu", cioè il parco "dei sette porci", anziché dei Sette fratelli.

Gli abitanti della zona sono esasperati. Il problema - spiegano - riguarda soprattutto la mancanza del servizio di sgombero dei materiali ingombranti e di rifiuti speciali. E così, i soliti incivili, abbandonano di tutto nei pressi dei vecchi cassonetti per la raccolta indifferenziata. "Una pessima cartolina anche per i tanti turisti e appassionati di trekking che stanno arrivando in questo periodo - racconta all'ANSA un residente di Monte Cresia - Rivolgiamo un appello al Comune di Sinnai affinché risolva questa situazione, dovuta, a quanto pare, al cambio di gestione del servizio della raccolta dei rifiuti".

"Se ci fossero state le elezioni comunali anche a Sinnai - aggiunge polemicamente un altro abitante della zona - sono sicuro che qui avrebbero pulito tutto. Purtroppo stiamo pagando di tasca nostra per smaltire i rifiuti, ma non tutti se lo possono permettere".