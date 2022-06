Vela: a Porto Cervo 1/a edizione Italia Yachts Sailing Week

Tutto pronto a Porto Cervo per la prima edizione dell'Italia Yachts Sailing Week (IYSW), evento organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con il cantiere Italia Yachts sotto l'egida della Federazione Italiana Vela. Sono 15 le imbarcazioni iscritte all'evento in programma a Porto Cervo fino a sabato 18 giugno. Le regate inizieranno giovedì 16 giugno e vedranno la flotta delle imbarcazioni Italia Yachts impegnate per la prima volta in percorsi costieri disegnati tra le isole dell'Arcipelago di La Maddalena.

Tra gli yacht iscritti troviamo i plurititolati Scugnizza di Enzo De Blasio e Sugar 3 di Ott Kikkas, entrambi IY 11.98 spesso avversari diretti in altre regate, si affronteranno anche in questa occasione senza esclusione di colpi. Scugnizza e Sugar 3 insieme a Giulia, IY 9.98 di Rudolf Vrestal, ToBe e Batanga IY 11.98 - rispettivamente degli armatori Stefano Rusconi e Guido Enrico Tabellini - parteciperanno anch'essi all'evento come opportunità di allenamento in vista del Mondiale ORC in programma a partire dalla prossima settimana (22-30 giugno).

In occasione dell'Italia Yachts Sailing Week sarà inoltre presente a Porto Cervo l'unità addestrativa a vela Orsa Maggiore, in rappresentanza della Marina Militare. "Siamo lieti di dare il benvenuto a tutti gli armatori per questa prima edizione della Italia Yachts Sailing Week - dichiara Michael Illbruck, Commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda -. Ci aspettano tre giorni di regate all'insegna di uno spirito familiare e conviviale, auguriamo buon vento a tutti i partecipanti".