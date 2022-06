Strisce pedonali e rotarorie per sicurezza ex 131 a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 14 GIU - Attraversamenti pedonali luminosi con semafori a chiamata, marciapiedi, rotatorie per eliminare gli incroci a raso. È il programma di interventi messo a punto dalla Provincia di Sassari, in collaborazione con il Comune, per rendere sicura la ex 131 da Sassari fino alla borgata di Ottava, passando per il quartiere satellite di Li Punti.

Un programma illustrato oggi a Palazzo Sciuti dal commissario della Provincia, Pietrino Fois, con il sindaco di Sassari, Nanni Campus, e l'architetto Gianni Milia, dirigente del settore Viabilità della Provincia.

Si inizierà in autunno con la realizzazione di quattro attraversamenti pedonali illuminati e semaforizzati, due a Li Punti, lungo via Domenico Millelire, dove saranno definitivamente chiusi i due sottopassaggi, e due nel tratto della ex 131 che taglia la borgata di Ottava. Tutti in corrispondenza delle fermate dei bus. Per questi interventi la Provincia ha già in cassa 340 mila euro e in settimana pubblichera la gara d'appalto per i lavori.

Poi ci sono gli interventi più impattanti e decisivi in fatto di sicurezza, quelli per i quali esiste una progettazione preliminare, ma mancano i finanziamenti necessari, all'incirca 1 milione 400 mila euro. Si tratta della realizzazione di due rotatorie a Li Punti, una all'inizio e una alla fine di via Millelire. Due rotatorie che cancellerebbero l'incrocio semaforico attuale e i due incroci a raso per San Giorgio e per Baldinca.

"Per questi lavori contiamo di accedere ai finanziamenti regionali - ha spiegato Fois -. Il progetto è stato inserito nella lista degli interventi prioritari che ci è stata richiesta dall'assessorato regionale ai Lavori pubblici". Nel tratto che attaversa Li Punti la ex 131 diventerà quindi a una corsia per senso di marcia, con barriera centrale e parcheggi sul lato abitato della via.

"Con queste soluzioni, condivise tra Provincia e Comune, si creeranno le condizioni di sicurezza essenziali per via Domenico Millelire", ha detto Campus. (ANSA).