Il bis di Concu, con me la Selargius del futuro

Una Selargius del futuro che guarda ai problemi della città. Ma che ha anche lo sguardo puntato verso le stelle: uno dei primi progetti da concludere per il rieletto sindaco di centrodestra Gigi Concu sarà il completamento del Campus della scienza e della tecnica entro il 2023. "Consentirà - spiega all'ANSA - l'insediamento ufficiale del personale dell'Asi e di tagliare il nastro della nuova sede dell'Agenzia spaziale italiana, destinata a divenire un punto di riferimento nel panorama nazionale, europeo e mondiale".

Concu già al lavoro: ha appena chiuso la sua seconda avventura elettorale con 6.736 voti, confermandosi sindaco con 58,06% delle preferenza. Franco Camba, centrosinistra, si è fermato al 39,26% con 4.554 voti. Terza Manuela Chia, alla guida di una civica, con 311 preferenze (2,68%). Numeri che decretano, almeno a Selargius, il fallimento del laboratorio politico con i sardisti (partito del governatore Solinas) in appoggio del centrosinistra. Fuga dal centrodestra che Concu liquida così: "Ciò che è capitato anche a Selargius credo debba certamente far riflettere. Ma non certo me".

Nel futuro immediato tre nuovi parchi urbani. "Uno nel centro abitato di Selargius, gli altri a Su Planu e a Is Corrias - racconta il sindaco - Procederemo con la creazione di una connessione tra i parchi, con il potenziamento dei corridoi ecologici e la realizzazione di un collegamento ciclopedonale che partendo dal Riu Mortu andrà a congiungersi con la pineta di Sinnai attraversando piazza Giovanni e Terramaini. E' inoltre nostra intenzione dar vita a un collegamento ciclopedonale tra l'ex Polveriera e il Policlinico, e prolungare il Parco lineare sino a raggiungere Molentargius attraversando Quartucciu".

Selargius verde. E sociale. "Riuscire ad abbattere tutte le barriere architettoniche, è questo il mio sogno nel cassetto - confessa Concu - Mi riferisco principalmente ai marciapiedi, frutto di scelte urbanistiche del passato poco attente alle esigenze di tutti. Sogno e lavorerò per realizzare una Selargius per tutti: per gli anziani e i bambini, per le famiglie, i giovani e i disabili, per gli sportivi e gli indigenti. Una città a misura di tutti".

Ora la nuova Giunta. "Si terrà un tavolo politico con i riferimenti dei partiti - annuncia - che in base al peso elettorale raggiunto mi presenteranno una rosa di nomi, da qui si valuterà l'assegnazione delle deleghe. Di certo tutti i partiti della coalizione hanno raggiunto un grandissimo risultato".