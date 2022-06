Uil: Loi confermato alla guida di UilTec Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GIU - UilTec Sardegna ha confermato Pierluigi Loi come segretario generale del sindacato che rappresenta i lavoratori dell'industria tessile, dell'energia e della chimica della Sardegna. Lo ha fatto oggi, durante il terzo Congresso regionale che si è tenuto al T-Hotel di Cagliari.

L'incontro, introdotto dalla relazione del segretario uscente e dall'intervento della segretaria generale della Uil Sardegna Francesca Ticca, è stata l'occasione per mettere sul tavolo i grandi temi della chimica e dell'energia. "In assenza di seri piani industriali utili ad attivare e intercettare gli investimenti, rischiano di scomparire interi comparti del nostro settore" ha detto Loi nella relazione.

Come ricorda il documento finale approvato al termine del congresso, la Uiltec, insieme a Filctem e Femca (le altre sigle del comparto) e alle confederazioni regionali hanno siglato accordi di programma per la chimica e per l'energia con il Governo e con la Regione Sardegna. "L'evidente assenza di proposte e interventi da parte della politica regionale rischia di causare problemi al tessuto produttivo con conseguenti danni per i livelli occupazionali e alla produttività - scrive la Uiltec Sardegna -. Noi vorremo poter contare sul sostegno della Regione affinché siano superati gli elementi di debolezza che, da sempre, condizionano il nostro sistema produttivo. Giusto per citare il più eclatante, ma non unico, l'assenza del metano che limita e rischia di far scompare il settore industriale e quello energivoro in particolare".

Al termine dei lavori, conclusi dalla segretaria nazionale UilTec, Daniela Piras, sono stati eletti i nuovi organi statutari. Nella nuova segreteria fanno parte anche Elena Deias e Giovanni Tavera. Tesoriere Davide Collu. (ANSA).