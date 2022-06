Minaccia medici Pronto soccorso col coltello, denunciato

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GIU - Ubriaco, ha minacciato infermieri e medici del pronto soccorso dell'ospedale Brotzu. Un 42enne di Cagliari, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri per minaccia aggravata e porto di oggetti per offendere.

L'episodio è avvenuto ieri. L'uomo si trovava all'interno del Pronto soccorso, probabilmente per una vista, ed era ubriaco. Il 42enne avrebbe minacciato il personale medico e per accreditare la sue pericolosità ha mostrato un coltello. I sanitari hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di Cagliari che hanno bloccato e perquisito il 42enne, trovando il coltello che è stato sequestrato. (ANSA).