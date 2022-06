'La buona fortuna', Rosa Montero in Italia con il nuovo romanzo

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - ROSA MONTERO, LA BUONA FORTUNA (PONTE ALLE GRAZIE, PP. 288 EURO 18) Torna la scrittrice spagnola Rosa Montero con 'La buona fortuna', una storia d'amore e riscatto, bestseller in Spagna con 120.000 copie vendute, che sarà nelle librerie italiane il 21 giugno per Ponte alle Grazie. E per l'occasione la Montero sarà in Italia il 24 giugno con una lectio magistralis all'Università di Sassari e la sera sarà ospite del festival 'Dall'altra parte del mare' ad Alghero.

Nel nuovo romanzo Rosa Montero ci porta a Pozonegro, un vecchio centro carbonifero che sta morendo. In questo posto dimenticato si trasferisce Pablo, architetto affermato e benestante. Vuole ricominciare la sua vita oppure finirla? Forse sta fuggendo da qualcuno, da qualcosa, o anche solo da se stesso. In questo paesino trova un lavoro umile e incontra la selvaggia Raluca, che lavora nel piccolo market del paese, è allegra, dipinge quadri di cavalli e cambierà completamente la sua vita.

La Montero, vincitrice nel 2015 del Premio Grinzane Cavour con 'La pazza di casa', è autrice di reportage, saggi, biografie, libri per i più piccoli e romanzi come 'La ridicola idea di non vederti più', uscito nel 2019.

Ne 'La buona fortuna' dà voce al coraggio che ci vuole per cominciare una nuova vita e ai rischi di una trasformazione radicale, di un ritorno improvviso e gioioso a noi stessi. Un romanzo poetico e commovente che parla delle seconde occasioni che ci capitano quando abbiamo la forza di cambiare. Perché dopo ogni sconfitta si può ricominciare, e perché la fortuna è buona solo se noi decidiamo che lo è. (ANSA).