Comunali: rappresentanti lista, a Oristano c.destra avanti

(ANSA) - ORISTANO, 13 GIU - A Oristano, unico capoluogo di provincia chiamato al voto in Sardegna in questa tornata amministrativa, è avanti il candidato del centrodestra Massimiliano Sanna (Riformatori). E' quanto emerge dai primi riscontri comunicati ai partiti dai rappresentanti di lista nei seggi, secondo i quali l'aspirante sindaco si attesta intorno al 52,3%, in vantaggio di sei punti rispetto allo sfidante del centrosinistra sostenuto anche da una lista M5s, Efisio Sanna (44%). Lo spoglio prosegue molto a rilento: dal sito del Viminale risulta scrutinata una sola sezione su 36. I candidati nella città di Eleonora sono in tutto quattro: ai due Sanna si aggiungono Sergio Locci e Filippo Murgia sostenuti da due liste civiche. (ANSA).