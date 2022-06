Comunali: Pietro Pisu confermato alla guida di Quartucciu

(ANSA) - QUARTUCCIU, 13 GIU - Pietro Pisu, con una lista civica riconducibile al centrosinistra, è stato confermato sindaco di Quartucciu, comune di tredicimila abitanti alle porte di Cagliari. I dati non sono ancora ufficiali, ma lo stesso sfidante, Damiano Paolucci, gli ha già fatto i complimenti per la rielezione. Trenta punti percentuali dividono i due candidati: Pisu è intorno al 65,1 contro il 34,9 di Paolucci. È la sfida bis di quella di cinque anni fa. Anche questa volta, come allora, Pisu ha battuto l'avversario. (ANSA).