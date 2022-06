Castiadas regina dei matrimoni in spiaggia, 50 in due anni

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GIU - Le spiagge di Castiadas, nel sud Sardegna, per il fatidico sì. Nel 2020 i matrimoni in riva al mare tra Cala Pira, Monte Turno, Santa Giusta e Cala Sinzias sono stati otto, lo scorso anno 19 e nel 2022, per ora, 22.

L'idea era partita da due imprenditrici del wedding sardo, Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, che nel 2019 con la fiducia del sindaco Eugenio Murgioni hanno iniziato un percorso di valorizzazione del territorio puntando alla crescita del settore.

Le ultime nozze, a pochi passi dallo scoglio di Peppino, quelle di Matteo Ledri, l'ingegnere velista del team Luna Rossa di base al Molo Ichnusa di Cagliari che recentemente ha partecipato all'ultima edizione della Coppa America, la terza della sua carriera. Si è sposato con Giulia Carbonari, 35 anni, ingegnera gestionale di Pesaro che lavora nell'Isola in una società di consulenza aziendale. "Perché ci sposiamo in Sardegna? Perché ormai è casa nostra - spiega Ledri - come luogo di vacanza lo conoscevamo poco, poi ci siamo trasferiti qui per motivi di lavoro e pian piano è diventata la nostra casa. Stiamo cominciando a conoscerla nei dettagli e ora la amiamo molto. Ci piaceva l'idea di sposarci in spiaggia perché siamo molto legati al mare e quando abbiamo avuto la possibilità di scegliere Castiadas l'abbiamo colta al volo".

Una scelta "sposata" anche dal Comune. "Castiadas si conferma una delle mete internazionali preferite per il turismo matrimoniale - sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni - un risultato che premia un territorio splendido tra mare e montagna e tenute agricole dal fascino antico, ma anche il lavoro e l'impegno dell'amministrazione". (ANSA).