Comunali: tiene affluenza in Sardegna, alle ore 19 al 40,6%

(ANSA) - CAGLIARI, 12 GIU - Seppur in calo di 4 punti rispetto a 5 anni fa, quando però si era votato in due giorni, tiene l'affluenza alle urne in Sardegna per l'elezione dei sindaci e dei consiglieri comunali in 65 centri dell'Isola. Il dato definitivo delle ore 19 che si evince dal ministero dell'Interno, fotografa una percentuale al 40,6 contro il 44,9 della precedente consulazione.

A Oristano, unico capoluogo di provincia chiamato al voto, l'affluenza è stata leggermente più bassa: 39,6% rispetto al 43,5 di cinque anni fa. Selargius, impprtante centro dell'hinterland di Cagliari con più di 15mila abitanti, si è fatto peggio: alle 19 ha votato il 30,9% degli elettori, 3 punti in meno delle scorse amministrative. (ANSA).