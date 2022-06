Mountain bike: al colombiano Arias il Rally di Sardegna

Sventola El Tricolor colombiano al Rally di Sardegna Mountain Bike 2022. A vincere la nona edizione è Diego Arias, vicecampione del mondo MTB Marathon, che ha chiuso in bellezza aggiudicandosi la quarta tappa a Bari Sardo. Il portacolori dell'Hubbers Polimedical Official Team è stato l'unico a scendere sotto l'ora di gara nella prova speciale di 18,5 km disegnata fra Coccorrocci e La Spiaggetta di Gairo, parte di una tappa finale di 45,7 km con partenza e arrivo all'aragonese Torre di Barì.

Partito fra gli ultimi nella special stage, Arias - già a segno nella prima tappa - ha prima "spianato" lo sterrato in salita fino a Genna Tuvera, per poi domare il tecnico single track in discesa, che ha impegnato anche i biker più esperti, prima del ritorno in trasferimento verso Bari Sardo.

Alle spalle di Arias, con un distacco di 3'26", si è piazzato il più giovane atleta della manifestazione, Silvano Brugiafreddo (RDR Italia Leynicese Racing Team), che ha consolidato il "bronzo" assoluto. Terzo di giornata, ma già vincitore di due tappe, il cipriota Andreas Miltiadis (DMT Racing Team) ha invece concluso il Rally di Sardegna MTB in seconda posizione.