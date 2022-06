Cagliari, via Dante in declino ma ora parte riqualificazione

Negli anni Sessanta e Settanta era una delle principali passeggiate di Cagliari. Ora, tra crisi e chiusure, è in declino. Ma per via Dante c'è adesso un piano per provare a rinascere. L'ha presentato ai residenti il sindaco Paolo Truzzu. Tutto previsto nel Programma operativo nazionale (Pon) per le Città Metropolitane 2014-2020. La riqualificazione interesserà la porzione di viabilità della via da Piazza Repubblica a Piazza Giovanni XXIII, per una lunghezza di circa 1.100 metri e un importo complessivo di 1.270.000 euro.

"E' un intervento che riguarderà principalmente la sistemazione della parte ciclo pedonale, utilizzando le risorse che avevamo a disposizione per le piste ciclabili - ha spiegato il primo cittadino - Opere che si aspettavano da tempo, a distanza di molti anni dall'ultimo intervento su questa importante arteria cittadina". Previsto l'ampliamento dei marciapiedi per l'inserimento della pista ciclabile.

"Vogliamo restituire a questa via quella destinazione che aveva in passato - ha sottolineato l'assessore alla Viabilità Alessio Mereu - una passeggiata e un luogo di socializzazione. Migliori marciapiedi, con l'inserimento della pista ciclabile che così sarà messa in sicurezza. Questo consentirà il passaggio anche dei monopattini che oggi costituiscono un sistema diffuso di mobilità sostenibile". Ci saranno poi diversi interventi sul verde pubblico, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e l'eliminazione di barriere architettoniche

Particolare attenzione è stata prestata nelle isole di sosta dei mezzi pubblici per favorire l'accesso in completa autonomia e assicurare l'ingresso nel marciapiede in condizioni di sicurezza. Gli attraversamenti pedonali saranno realizzati con resina colorata per agevolare l'attraversamento degli ipovedenti.