Quartu, otto disabili lievi verso un posto di lavoro

(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 10 GIU - Otto residenti della Città metropolitana di Cagliari con disabilità psichica lieve verso un nuovo lavoro. Prima, una parte formativa incentrata sull'accrescimento delle competenze teorico- pratiche in ambito agricolo, con particolare riferimento al contesto dell'innovazione. Poi un tirocinio di 6 mesi che mira a favorire l'inserimento lavorativo grazie al supporto di facilitatori e di un'equipe.

È il percorso all'interno del progetto Ikigai presentato questa mattina a Quartu Sant'Elena: il Comune è partner dell'iniziativa "Chi ha una disabilità deve essere inglobato nella comunità- ha detto Marco Camboni, assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche Generazionali- è un dovere morale molto forte che quest'amministrazione persegue".

Una prima selezione di 50 utenti- spiega Patrizia Soru, amministratrice unica dell'Agenzia formativa Iannas- permetterà di scegliere gli 8 partecipanti al progetto. Saranno affidati a consulenti esperti che erogheranno 40 ore di formazione individuale, per ottenere competenze specifiche e trasversali affinché possano essere inseriti nel mondo del lavoro.

"Non tutti i disabili psichici possono andare in azienda, ma chi lo può fare ci deve andare - ha esordito Marino Bottà, direttore generale di Andel, Agenzia Nazionale Disabilità e Lavoro -. Il progetto ha scelto un campo privilegiato d'inserimento di queste persone qual è l'agricoltura, un settore che permette di dare spazio a tutte le tipologie di disturbo, dove tutti possono lavorare secondo le proprio potenzialità. Lavorare all'aperto è infatti più facile, perché permette di quantificare facilmente quanto prodotto. È poi auspicabile si possa dare continuità all'inserimento lavorativo promosso dal progetto, superando i 6 mesi e consolidando il posto di lavoro". (ANSA).