Gravi carenze sicurezza, bloccato cargo in porto Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 10 GIU - "Gravissime carenze correlate alla sicurezza della navigazione". Sono le ragioni che hanno spinto la Guardia costiera di Cagliari a fermare in porto una motonave il general cargo, Victress, battente bandiera panamense e con un equipaggio di 8 persone di nazionalità turca e albanese.

Il provvedimento è scattato a seguito di una ispezione condotta dal team specializzato Port State Control della Capitaneria di Porto di Cagliari, guidata dal Capitano di Vascello Mario Valente.

In particolare durante i controlli sono emerse ben 25 irregolarità, di cui 16 motivo di fermo nave. La nave partita dalla Spagna è arrivata nel porto di Cagliari alle 9.30 con un carico di 1300 tonnellate di fluorina. Su disposizione della Capitaneria di Porto non potrà ripartire dal Porto di Cagliari sino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza di bordo, e solamente dopo che sarà stata nuovamente ispezionata dal nucleo Port State Control. (ANSA).