Donatella Finocchiaro,'dirigo a teatro La lupa'

(ANSA) - SANTA MARGHERITA DI PULA, 10 GIU - Donatella Finocchiaro, 51 anni, è forse ancora più bella di quando era Angela per Roberta Torre. "Debutterò alla regia teatrale, con LA LUPA di Giovanni Verga, la prima sarà a Vizzini per il centenario dello scrittore. Comincio lunedì prossimo allo stabile di Catania", annuncia l'attrice siciliana, madrina del Filming Italy Sardegna Festival di Tiziana Rocca. E aggiunge: "In realtà mi volevano come protagonista femminile con la regia di Emma Dante, ma poi lei stessa mi ha detto: 'perché non lo fai tu? Dopo venti anni chi può dirigerti meglio di te?' Ci ho pensato un po' e poi ho detto sì".

Al festival è venuta con la figlia Nina, avuta nel 2014, a 44 anni, dal compagno Edoardo Morabito, che prima si è accovacciata dietro la sua sedia e poi, stanca, si è messa a saltellare nei giardini di Forte Village.

Non solo Verga: Donatella Finocchiaro ha appena affiancato sul set Toni Servillo e Ficarra e Picone nel film LA STRANEZZA firmato da Roberto Andò, in cui l'attrice, approdata al cinema dopo una laurea in legge, interpreta la moglie pazza di Pirandello. "Cosa dire? È stato un incontro stupendo con Toni Servillo, che in quasi tutte le scene combatteva con la mia follia. Era un attore che già stimavo molto e che ora stimo anche di più". Finocchiaro è poi reduce della piece con Mario Martone, IL FILO DI MEZZOGIORNO, spettacolo su Goliarda Sapienza e ha pronta una sceneggiatura per un film di cui rivela solo il titolo, L'APPARTAMENTO. (ANSA).