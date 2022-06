Calcio: a Budoni e S.Teodoro il primo Trofeo Benedetto Piras

"Sono felice ed emozionato: questo evento è stato fortemente voluto da me e da tutto il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale sin dal primo giorno dalla scomparsa del 'Professore'". Con queste parole il presidente del comitato Sardegna della Fgci e vicepresidente della Lnd, Gianni Cadoni, ha presentato il primo Trofeo Benedetto Piras che avrà come quartier generale Budoni e San Teodoro dal 14 al 16 giugno e Cagliari il 18 giugno.

"È fin troppo facile immaginare cosa rappresenti per tutti noi Benedetto Piras - ha detto Cadoni - la sua opera, prima come Consigliere e poi come Presidente, ha lasciato in dote un patrimonio enorme di valori che ancora oggi costituisce le fondamenta della nostra azione quotidiana".

Otto le Rappresentative Under 17 coinvolte, suddivise in due gironi (A e B): Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Umbria, Calabria, Lazio, Liguria e Toscana. Un torneo itinerante, dodici i campi delle partite di qualificazione, dodici comunità coinvolte in questa festa di sport: Peddu Burrai a Bitti, Nicola Calvia a Buddusò, Stadio Osolai a Dorgali, S.

Loriga a Galtellì, Comunale a Golfo Aranci, Comunale a Irgoli, Arenaglios a Oliena, Gavino Mameli a Monti, Geovillage a Olbia, Peppino Nanni a Orosei, Ghirtala a Siniscola e Tonino Cossu a Torpè. Quattro gare il 14 giugno, quattro il 15 e quattro il 16, con evento di chiusura della fase eliminatoria.

Il 18 giugno la finalissima a Cagliari, al campo Polese. Non un caso: Benedetto Piras iniziò la sua carriera proprio alla Ferrini.

La rappresentativa sarda, uidata da Andrea Pia, sarà una formazione giovane, composta anche da ragazzi che fanno parte delle rappresentative Nazionali LND.