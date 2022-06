Aerei: Solinas, tariffe giuste anche per non residenti sardi

"Come nelle autostrade tra Roma e Milano il casellante non chiede la residenza dell'automobilista, così deve accadere nei voli: nelle linee aree occorrono tariffe uguali per tutti, per chi è residente ma anche per chi viene in Sardegna. A cifre giuste. Questo per assicurare una reale connessione con l'Europa". È uno dei passaggi dell'intervento del presidente della Regione Sardegna Christian Solinas all'assemblea regionale di Confindustria.

"Tra i nostri obiettivi - ha detto il governatore - c'è quello di ottenere una equità sostanziale che compensi la nostra insularità". I finanziamenti in arrivo? "Non vedo alle porte a livello nazionale un'idea di Paese per sfruttare la grande occasione della confluenza dei fondi in arrivo".

Solinas si è poi soffermato sulla questione energetica e sullo snellimento delle "normative sempre più complesse con disposizioni che si sovrappongono". Il presidente della Regione chiede una "saldatura" tra istituzioni, credito, imprese anche per affrontare una situazione internazionale molto complicata.

Il Pnrr? "A volte si dimentica che la nostra Giunta - ha detto - ha portato in Sardegna 1,6 miliardi per le infrastrutture, più del Pnrr".