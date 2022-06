Parco La Maddalena limita noleggio nautico ai non residenti

Il Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena ha limitato la concessione di autorizzazioni per il noleggio e locazione nautiche agli operatori non residenti. Una decisione che ha scatenato l'ira di Confindustria nautica: "È una decisione discriminatoria, chiediamo al Governo la revoca del provvedimento", protesta il presidente Saverio Cecchi.

La decisione dell'ente è arrivata il 4 giugno, quando il Consiglio direttivo ha approvato una delibera che fissa al 75% la quota di autorizzazioni per le attiviità di noleggio e locazione di imbarcazioni da rilasciare ai residenti, lasciando solo il restante 25% di permessi a disposizione degli operatori che non risiedono a La Maddalena. In base alle nuove regole, già in vigore, 270 autorizzazioni sono appannaggio degli operatori residenti e solo 90 per gli altri.

"Il Parco de La Maddalena ha un'estensione costiera di oltre 180 chilometri, pari a circa un decimo dell'intera Sardegna, per questo una decisione così fortemente discriminatoria, che nulla a che fare con la tutela ambientale e cancella la libera concorrenza nel settore del diporto, è ancora più grave", commenta Cecchi.

"Chiediamo al premier Draghi e al ministro Cingolani di intervenire per la revoca immediata del provvedimento. Al di là dei contenuti discriminatori è impensabile che norme che riguardano la navigazione e le imprese del turismo vengano adottate a stagione già in corso". Confindustria contesta anche che le autorizzazioni sono state precluse "ai non residenti nel comune di La Maddalena che non l'avevano rinnovata nel 2021, anno in cui ha fortemente inciso la pandemia da covid-19".