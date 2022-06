Covid: contagi ancora in calo e un solo morto in Sardegna

Rallenta ancora la curva dei contagi da Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registra un solo decesso, quello di un uomo di 50 residente nella provincia di Oristano. I nuovi casi accertati sono 761 (- 66), di cui 692 diagnosticati da antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.538 tamponi per un tasso di positività che sale dal 19,2 al 21,5 per cento. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 ( -1), quelli in area medica 94 (+ 4). Prosegue il calo dei casi di isolamento domiciliare, in tutto 10.918 (- 235).