Congresso odontoiatri, sempre più donne tra gli specialisti

Via all'undicesimo Congresso internazionale dell'associazione italiana Odontoiatri (Aio), in programma per tre giorni nel resort di Chia Laguna, nel sud Sardegna. Organizzato dagli odontoiatri di Aio Cagliari su delega di Aio nazionale, l'appuntamento di quest'anno è dedicato al "Gender Shift", cioè alla preponderanza del genere femminile tra i professionisti che curano i nostri denti. E anche nel congresso donne e uomini si sono divisi equamente la scena e i tempi delle varie sessioni: pari il numero degli interventi, pari anche le lunghezze dei contributi.

"La presenza femminile in Odontoiatria è in aumento - spiega Rossella Galisai, presidente di Aio Cagliari - le donne sono la maggioranza sul numero totale degli studenti di Odontoiatria all'Università di Cagliari, ai corsi e ai master post-laurea e ricoprono sempre più ruoli di leadership in organizzazioni e associazioni dentali. Il messaggio che si vuole dare è questo: anche le donne possono essere brave relatrici e brave professioniste, nonostante siano mamme e mogli".

Un congresso internazionale importante per le proposte e il confronto tra i diversi approcci. Ma anche fondamentale per la crescita degli specialisti locali che avranno modo, in tre giorni, di ascoltare esperti di fama mondiale in Odontoiatria provenienti dall'Europa e dagli Stati Uniti, ma anche da Medio Oriente, Africa, Corea, Argentina. Un'occasione di dialogo su tematiche all'avanguardia tra tutti gli attori del team odontoiatrico, dai dentisti agli odontotecnici, dagli igienisti e agli assistenti alla poltrona.