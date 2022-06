Scoperto deposito con droga per 1mln di euro, tre arresti

Un maxi deposito di droga è stato scoperto dalla Polizia a Cagliari. Tre cittadini albanesi sono stati portati in Questura e per loro potrebbero scattare provvedimenti. L'operazione, condotta dagli investigatori della Squadra mobile coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, si è protratta per diverse ore. Perquisito minuziosamente un appartamento nel quartiere Sant'Avendrace, dove si trovavano i tre albanesi e dove gli agenti hanno recuperato cocaina, anfetamina e marjiuana per un valore di oltre un milione di euro.