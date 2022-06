Poste: 2.800 dipendenti e 441 uffici nell'Isola

Oltre 795 milioni di prodotto interno lordo, più di 12.600 posti di lavoro e circa 350 milioni di reddito distribuiti ai lavoratori impiegati nel sistema economico. Sono questi i numeri relativi all'Area Centro (Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise) con i quali Poste Italiane si conferma ancora una volta determinante per creare valore e sostenere l'economia del sistema Paese.

In particolare, anche l'attività svolta in Sardegna, oltre a generare ritorni diretti e strettamente legati all'attività economica del Gruppo, prevede l'acquisto di beni e servizi prodotti da altre imprese (impatti indiretti) e permette alle famiglie del personale impiegato in tutta la catena di fornitura di acquistare a loro volta nuovi beni e servizi (impatti indotti). Gli impatti economici complessivamente generati dall'Azienda in ogni singolo territorio negli ultimi tre anni, ha generato oltre 37 miliardi a livello aggregato, pari a circa il 2% annuo e creato 187 mila posti di lavoro.

In Sardegna Poste Italiane può contare su 2.800 risorse attualmente impiegate, tra personale di staff, operatori dei 441 uffici postali e dei 68 centri di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi. L'Azienda, che quest'anno celebra i suoi 160 anni al servizio del Paese e da sempre vicina e presente sul territorio con le proprie risorse, con le sue attività genera impatti significativi anche in ottica di raggiungimento degli Obiettivi di Sviliuppo Sostenibile (SDGs) fissati dalle Nazioni Unite.