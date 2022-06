Covid: contagi in frenata e altri 4 morti in Sardegna

Contagi da Covid in calo ma altri 4 morti nelle ultime 24 ore in Sardegna. I nuovi casi accertati sono 827 (- 264), di cui 728 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.296 tamponi per un tasso di positività che sale dal 18,4 al 19,2 per cento.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (- 1), quelli in area medica 90 (+ 2). Diminuiscono 11153 sono i casi di isolamento domiciliare, in tutto 11.153 (- 458). I 4 decessi: due uomini di 70, 75 anni e due di 85 residenti rispettivamente nella provincia del Sud Sardegna, nella Città Metropolitana di Cagliari, nella provincia di Nuoro e nella provincia di Sassari.