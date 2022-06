Si sente male sulla petroliera, soccorso da Guardia costiera

Un marinaio colto da malore, a bordo di una petroliera battente bandiera portoghese in navigazione non troppo distante dalle coste della Sardegna, è stato soccorso ieri sera dalla Guardia costiera ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari.

L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio. La Guardia costiera di Cagliari ha subito fatto alzare in volo "Nemo", elicotttero della Sezione di Decimomannu. Il mezzo aereo della Capitaneria ha raggiunto in brevissimo tempo la petroliera e in manovra di hovering (volo stazionario sopra la nave) ha proceduto ad imbragare, con l'aiuto di un aerosoccorritore che si è calato con un verricello, e recuperare il marittimo. L'uomo è stato ricoverato al Brotzu. L'intervento di soccorso è durato complessivamente circa un'ora.