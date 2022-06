Mountain bike: Rally Sardegna, è sfida Arias-Miltiadis

E' tutto pronto in Ogliastra per il Rally di Sardegna di mountain bike che scatterà mercoledì 8 giugno, con la prima frazione da Lanusei a Gairo Taquisara. Quattro le tappe da affrontare per gli atleti al via, per un totale di 310 Km (143 Km di prove speciali) e ben 8658 metri di dislivello complessivo. Oggi la giornata è stata dedicata alle operazioni preliminari di questa nona edizione che si concluderà sabato 11 giugno, a Bari Sardo, dinanzi alla torre medioevale di Barì.

Organizzato dalla Wild Track ASD sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana, il Rally di Sardegna Mountain Bike, secondo evento del progetto "Sardegna Outdoor", si terrà col format tipico dei Rally Raid per auto e moto, con prove speciali che determineranno la classifica generale alternate a sezioni di trasferimento non cronometrate ma con tempo massimo di percorrenza.

Tra i favoriti Diego Arias, vicecampione del Mondo MTB Marathon. Argento iridato all'Isola d'Elba, nel 2021, il due volte Campione Colombiano ha individuato nel Rally di Sardegna un test severo e veritiero per preparare al meglio la seconda parte di stagione e magari tornare al successo.

Proverà a sfidarlo il cipriota Andreas Miltiadis, autore di una grande inizio di stagione che l'ha visto vincere la terza tappa de "La Leyenda" e poi tre frazioni (su cinque) e la classifica finale della Portugal Brasil Ride. Da non sottovalutare in ottica successo finale anche il portoghese Felipe Francisco e il ceco Tomas Trunschka, vincitore nel 2012.