Budoni celebra l'inizio dell'estate e la Bandiera Blu

Sarà una giornata di festa domenica 19 a Budoni: spettacoli, concerti, degustazioni e fuochi d'artificio sul mare per aprire in grande stile la stagione turistica e celebrare la Bandiera Blu assegnata conquistata quest'anno. E proprio il vessillo simbolo di mare incontaminato e di servizi sostenibili, a misura di turista, sarà issato alle 17 nella piazza Giubileo.

"Dopo due anni difficili per tutti a causa della pandemia si riparte per davvero, con le misure di contenimento ormai superate pressoché integralmente grazie all'impegno di tutti - sottolinea il sindaco Giuseppe Porcheddu - Già questo sarebbe sufficiente per festeggiare. Ma abbiamo un motivo in più, la Bandiera Blu che ci è stata assegnata. Un motivo di soddisfazione per noi, perché dimostra i risultati che si possono ottenere con l'impegno, le sinergie e la programmazione. E una sicurezza per turisti e residenti per quanto riguarda la qualità del mare e dei servizi a disposizione".

Domenica 19 sono previste escursioni guidate, animazione per i bambini, deguistazioni di prodotti enogastronomici locali, esibizione dei Tamburini e dei Mamuthones, una grande cena in piazza, musica dal vivo di diversi gruppi e il finale con i fuochi d'artificio.