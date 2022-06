Lirico Cagliari: canzoni di tutti i tempi per MusicAlFoyer

(ANSA) - CAGLIARI, 06 GIU - Chansons, melodie e romanze: canzoni di tutti i tempi. Il Teatro Lirico di Cagliari accoglie, martedì 7 giugno alle 20.30, il recital di canto del mezzosoprano Juliana Vivian Carone, accompagnata al pianoforte da Francesco Massimi.

Dopo il grande successo del concerto sinfonico corale, con il ritorno sul podio del Lirico di Donato Renzetti, sarà il foyer di platea a ospitare per il terzo appuntamento, MusicAlFoyer 2022, nuova rassegna di musica da camera ideata ed organizzata per accompagnare idealmente lo spettatore in un affascinante viaggio di quasi 400 anni: dalla raffinata musica barocca fino alle coinvolgenti atmosfere jazz e alle suggestioni delle nuove composizioni dei nostri giorni.

Il concerto corre nel solco della "tradizione lirica" in senso ampio, ovvero del verso unito alla musica. Partendo dalle chansons dei trovatori ed attraversando epoche, stili e generi diversi, la serata vuole essere un "percorso colto" della storia della canzone, dai suoi albori ai giorni nostri; il tutto inframmezzato da brevi presentazioni, fil rouge dell'intero concerto.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di un'ora circa e non prevede l'intervallo. (ANSA).