Carabinieri: oltre 350 arresti in un anno nel Sassarese

(ANSA) - SASSARI, 06 GIU - Più di 350 arresti, 3.900 denunce in stato di libertà, oltre 160.000 persone controllate e 50mila servizi esterni. Sono alcune cifre del bilancio dell'attività svota in un anno, dal mggio 2021 a oggi, dai carabinieri del Comandi provinciale di Sassari. Numeri elencati oggi dal comandante provinciale, colonnello Dionisio De Masi, nel corso della cerimonia per il208° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, che si è svolta nel piazzale della caserma "Cap.

Gerolamo Berlinguer", a Sassari. I dati illustrati dal comandante rappresentanto più del 70% dell'intera attività operativa delle forze dell'ordine in provincia, con un'attenzione particolare al contrasto dei reati ambientali attraverso le componenti specialistiche rappresentate dal Nucleo Operativo Ecologico e i Carabinieri Forestali, a testimonianza della forte presenza e operatività dell'Arma su tutto il territorio. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati anche gli encomi solenni e semplici a 34 militari che si sono distinti in operazioni di servizio. (ANSA).