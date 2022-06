Scontro frontale a Orosei, sei feriti, due sono gravi

Sei feriti di cui due in gravi condizioni nella costa centro orientale sarda vicino a Orosei. E' il bilancio dello scontro frontale avvenuto intorno alle 15 nella statale 125 in località Cala Liberotto, tra una Peugeot 208 e una Fiat Idea. Dei sei occupanti delle due auto, due sono rimasti feriti in maniera grave: uno è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale civile di Sassari mentre l'altro è ricoverato all'ospedale San Francesco di Nuoro, entrambi sono in prognosi riservata. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola che hanno liberato i feriti dalle lamiere e i Carabinieri della Compagnia di Siniscola che stanno cenrcando di accertare le responsabilità dell'incidente.