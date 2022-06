Sanità: Ottana in piazza per diritto a medico di base

(ANSA) - NUORO, 04 GIU - I cittadini di Ottana hanno sfidato il caldo torrido di oggi per scendere in piazza e rivendicare il diritto all'assistenza sanitaria: i manifestanti chiedono il secondo medico di base e un pediatra, le cui sedi da mesi sono rimaste vacanti.

Un problema comune per molti paesi della Barbagia, alcuni dei quali senza medico da anni.

Alla manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale hanno partecipato anche delle scuole. Il corteo è partito dai caseggiati scolastici, ha attraversato il paese, fino ad arrivare alla sala comunale di via Lussu dove si è tenuta un'assemblea e si è acceso il dibattito: "Mille e 500 pazienti sono rimasti senza assistenza sanitaria, così come centinaia di bambini - osserva Franco Saba sindaco di Ottana -. Da mesi per una ricetta bisogna mettersi in macchina e i genitori dei piccoli pazienti sono costretti a rivolgersi a pediatri a pagamento. Attualmente abbiamo un solo medico di base che lavora anche a Sarule e viene solo due volte a settimana a Ottana. Il secondo medico lo abbiamo perso così come la pediatra e non sono mai stati sostituiti, così non si può andare avanti. La nostra protesta non si fermerà qui: abbiamo iniziato la raccolta firme che porteremo ai vertici della Asl - conclude Saba - e se sarà necessario faremo altre manifestazioni finché non otterremo un nostro diritto garantito dalla Costituzione". (ANSA).