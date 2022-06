Cade dal quad e batte la testa, 41enne muore a Silanus

Incidente mortale nella notte nel centro abitato di Silanus. Un 41enne del paese, Costantino Longu, dipendente di un'azienda di trasporti, ha perso la vita intorno all'1 dopo un incidente a bordo del quad che stava guidando nella via Milano. L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo è morto sul colpo dopo aver battuto violentemente la testa.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma non c'è stato niente da fare.

Sul luogo dell'incidente non ci sarebbero segnali di impatto con altri veicoli. I Carabinieri della stazione di Silanus intervenuti sul posto cercando di ricostruire la dinamica esatta dei fatti. Intanto il sindaco del paese Gian Pietro Arca attraverso un post su Facebook ha informato i cittadini della tragedia e ha annullato la manifestazione "Primavera nel Cuore della Sardegna" per il "grave lutto che ha colpito la comunità".