Volontari in campo per pulire cava calcare di Monte Urpinu

(ANSA) - CAGLIARI, 03 GIU - Domenica 5 giugno, dalle 10 alle 13, tutti i cittadini di Cagliari che hanno a cuore la bellezza della città potranno ritrovarsi insieme con i volontari dell'Associazione Retake presso l'ex cava Dondina, a Monte Urpinu, per pulire e sistemare l'area di accesso alla vecchia cava di calcare. Questa di Cagliari è una delle 15 tappe del progetto itinerante "Scendiamo in piazza" promosso da Ace, marchio leader nei detergenti per la casa e i tessuti, in partnership con l'Associazione Retake che ha l'obiettivo di promuovere una nuova sensibilità dei cittadini verso la cura degli spazi urbani.

Tra le attività principali che caratterizzeranno la mattinata: raccolta differenziata dei rifiuti che si concentrerà lungo la strada di accesso all'ex cava, costeggiando gli orti urbani; attività di sensibilizzazione sulla cura del territorio, con focus sulla realizzazione degli orti urbani e preparazione di una spirale di erbe aromatiche a cura dell'AssociazioneAmici NaturalMente di Cagliari.

Questa iniziativa vuol essere un momento di confronto sulle buone pratiche ambientali e di valorizzazione del territorio.

L'attività di realizzazione della spirale di erbe aromatiche, infatti, vuole favorire la conoscenza e la consapevolezza di una differente concezione dell'agricoltura attraverso modalità di coltivazione più responsabili e sostenibili. In particolare, verranno illustrate tecniche per valorizzare la biodiversità e favorire la nascita di mini-ambienti e microclimi diversi, adatti alle specifiche esigenze delle piante ospitate.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un kit con il necessario per svolgere l'attività e contribuire a rendere ancora più bella la città di Cagliari. Prenderanno parte all'iniziativa anche le Associazioni locali "FIAB Cagliari" e "Cagliari Fan Club Cuori Rossoblu". (ANSA).