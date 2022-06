Proseguono lavori su Statale 131 per nuovo svincolo Bonorva

Per consentire l'avanzamento dei lavori di realizzazione del nuovo svincolo di Bonorva (Sassari), un tratto della strada statale 131 "Carlo Felice" sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni, nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 giugno.

Il provvedimento, valido nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 6, è finalizzato al varo dell'impalcato del nuovo cavalcavia al km 158,950.

Il traffico diretto a Sassari sarà deviato al km 158,400 lungo la strada provinciale 125 con rientro allo svincolo di Bonorva (km 162,000). Il traffico diretto a Cagliari sarà invece deviato allo svincolo di Cossoine (km 165,870) per proseguire lungo le statali 292 dir e 292 fino a Suni, e sulla statale 129 bis, per poi reimmettersi sulla statale 131 al km 148,460.