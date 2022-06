Fondazione di Sardegna: Giacomo Spissu è il nuovo presidente

(ANSA) - CAGLIARI, 03 GIU - Si è insediato il nuovo Comitato di Indirizzo della Fondazione di Sardegna, che resterà in carica quattro anni.

E' il primo nominato con le nuove regole statutarie ed è composto da 20 membri, con una prevalenza del genere tradizionalmente meno rappresentato.

Nella sua prima seduta il comitato ha eletto Giacomo Spissu presidente della Fondazione che resterà in carica fino al 2026.

La seduta è stata anche l'occasione per il Comitato per ringraziare il presidente uscente, Antonello Cabras, per il lavoro svolto nei nove anni del suo mandato e per i risultati raggiunti tra cui, sono stati ricordati, il consolidamento e l'incremento del patrimonio dell'ente e la costante e progressiva crescita della capacità erogativa a favore dei settori di intervento della Fondazione. (ANSA).